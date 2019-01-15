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15
Ocak 2019
Salı
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Yaşam

Sakarya'dan Van'a kitap köprüsü

Sakarya'da Karasu Sezi Eratik Ortaokulu, giriş biletini kitap karşılığı sattığı kampanya ile Van'daki bir okula kitap gönderiyor.

15 Ocak 2019 Salı 16:51 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 16:51

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