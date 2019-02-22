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Sahil Güvenlik ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı

Sosyal medya kanalları için görüntü çekmeye gittikleri dağda mahsur kaldılar. Antalya'da, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 21:08 - Son Güncelleme 22 Şubat 2019 Cuma 21:08

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