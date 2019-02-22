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Türkiye

Mehmetçik çetin kış şartlarında vatan nöbetinde

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı "dağların erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, yurtta kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde görevini aralıksız sürdürüyor.

22 Şubat 2019 Cuma 18:43 - Son Güncelleme 22 Şubat 2019 Cuma 18:43

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