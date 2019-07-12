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S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na intikali başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:19 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 11:44

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