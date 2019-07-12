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12.07.2019 - 11:50
Bakan Çavuşoğlu: S-400'lerle ilgili süreç sağlıklı bir şekilde devam edecek
12.07.2019 - 11:09
Ankesör soruşturmasında bugüne kadar 13 bin 357 kişi gözaltına alındı
12.07.2019 - 10:42
S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı
12.07.2019 - 10:28
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yılı Beştepe'de değerlendiriliyor
12.07.2019 - 10:13
TRT Haber, FETÖ firarisi Fatih Güllü'yü iş yerinde görüntüledi
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S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na intikali başladı.
12 Temmuz 2019 Cuma 11:19 -
Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 11:44
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