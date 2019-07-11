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Darbecilere yardıma giden tankı önüne yatıp durdurdular

Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe teşebbüsüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:06 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:08

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