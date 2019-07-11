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Savcı Kiraz 4 yıl önce makamında şehit edilmişti

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:17 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:19

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