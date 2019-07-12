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Türkiye

S-400'ler Türkiye'ye gelmeye başladı... Peki S-400'ler neden alındı?

S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'da. Peki S-400'ler niye alındı? Türkiye'nin amacı ne? İşte gerekçeler...

12 Temmuz 2019 Cuma 18:35 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 18:37

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