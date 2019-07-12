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Türkiye

Yolun ortasında kalan yaşlı kadını karşıya geçirdi

Eskişehir'de çevre yolunun ortasında karşıya geçemeyen bir yaşlı kadının yardımına koşan duyarlı vatandaş, telefon kamerası ile görüntülendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:33 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 14:34

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