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Türkiye

Ayılar yiyecek aramak için güneş santraline girdi

Sivas'ta, yiyecek aramak için bir güneş enerji santralinin içine giren üç ayı güvenlik kameralarına yansıdı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:05 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 12:13

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