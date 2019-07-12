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15 Temmuz'da Meclis'teki destansı direniş "akıllı kitap" oldu

15 Temmuz darbe girişiminde Meclis'teki destansı direnişi anlatan ve 9 dile çevrilen "Gazi Meclis'te O Gece" kitabı kare kodlu akıllı kitaba dönüştürüldü.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:44 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 15:48

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