TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

Rusya'da kimyasal fabrikada yangın

Rusya'nın St. Petersburg şehri yakınlarında bulunan bir kimyasal fabrikanın bir bölümünde patlama meydana gelmesi sonucu yangın çıktı.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:24 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 12:24

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