TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

Kudüs'te kar yağışı etkili oldu, Mescid-i Aksa beyaza büründü

İşgal altındaki Kudüs'te dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, Mescid-i Aksa’nın içindeki Kubbetu’s Sahra'da güzel görüntüler oluşturdu.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:30 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 11:30

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