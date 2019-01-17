TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

Nehirde oluşan buz diski görenleri şaşırttı

ABD'nin Maine eyaletine bağlı Westbrook şehrindeki Presumpscot nehri, üzerinde oluşan buz diski ile görenleri kendisine hayran bıraktı

17 Ocak 2019 Perşembe 10:45 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 10:45

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