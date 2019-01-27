TRT Haber

27
Ocak 2019
Pazar
Dünya

Rusya’da bombardıman uçağı iniş sırasında kaza yaptı

Rusya’nın Murmansk bölgesinde bombardıman uçağının inişi esnasında meydana gelen kazada mürettebattan iki kişi hayatını kaybetti.

27 Ocak 2019 Pazar 14:36 - Son Güncelleme 27 Ocak 2019 Pazar 14:38

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