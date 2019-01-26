TRT Haber

26
Ocak 2019
Cumartesi
Dünya

Brezilya'da baraj çöktü: 200 kişi kayıp

Brezilya'da bir barajın çökmesi sonucu 200 kişi kayboldu, çok sayıda kişinin ölmüş olabileceği bildiriliyor.

25 Ocak 2019 Cuma 23:33 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 23:33

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