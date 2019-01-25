TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov mikrofonla tokalaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayirli mevkidaşı ile görüşmesinde, kendisine uzatılan bir mikrofonun çok yaklaştırılmasına şakayla karşılık vererek mikrofonla tokalaştı.

25 Ocak 2019 Cuma 16:59 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 16:59

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER