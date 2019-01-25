TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Dünya

Çin genetiği değiştirilmiş primat klonladı

Çin’de bilimsel araştırma için genetiği değiştirilmiş bir makak maymunundan çoklu klonlama yapıldı.

25 Ocak 2019 Cuma 16:29 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 17:20

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER