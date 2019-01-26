TRT Haber

26
Ocak 2019
Cumartesi
Dünya

Çin'de ikinci kattan düşen bebeği havada yakaladı

Çin'de bir annenin binadaki yangın sonrası yardıma gelenlere uzattığı bebek elinden kaydı. Bebeği bir adam havada yakalayarak kurtardı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:44 - Son Güncelleme 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:44

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