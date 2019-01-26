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Çin'de ikinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
Çin'de bir annenin binadaki yangın sonrası yardıma gelenlere uzattığı bebek elinden kaydı. Bebeği bir adam havada yakalayarak kurtardı.
26 Ocak 2019 Cumartesi 14:44 -
Son Güncelleme 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:44
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