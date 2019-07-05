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Sağanak Yağışlı
Dünya

Rusya'da bir sürücü seyir halindeyken fırlayan lastiği kovaladı

Rusya'da seyir halindeki bir otomobilin lastiği fırladı. Araç sahibi, akan trafikte hızını kesmeyen tekeri koşarak yakalamaya çalıştı. O anları başka bir aracın ön kamerası kaydetti.

05 Temmuz 2019 Cuma 21:08 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 21:08

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