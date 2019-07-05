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Dünya

Yunanistan erken genel seçimlerinde Türk adaylar destek bekliyor

Yunanistan’da erken genel seçimlere sayılı günler kala, Türk adaylar, gece gündüz seçmenle bir araya geliyor, azınlık hakları için "Sandığa gidin" çağrısı yapıyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:50 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 17:51

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