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Dünya

Elektrik akımından kendi çabasıyla kurtuldu

Çin’de motosikletini yıkayan bir şahıs, su pompasının elektrik sızdırması sonucu akımına kapıldı. Şahsın akıma kapıldığı ve kendini kurtardığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:45 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 15:45

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