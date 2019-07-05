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Dünya

Hindistan'da milletvekili mühendisin başından aşağı çamur döktü

Hindistan'da yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan bir milletvekili, yol çalışmasını yürüten mühendise sinirlendi, başından aşağı iki kova çamur döktü.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:59 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 11:59

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