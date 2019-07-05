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Dünya

Rusya'da bir adam tekmelediği ayının saldırısına uğradı

Rusya’da ormanlık alanda bir adam, ayıya tekme attı. Ayı da adamın kolunu ısırdı.

05 Temmuz 2019 Cuma 19:49 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 19:50

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