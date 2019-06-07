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Türkiye

Rus turist Antalya’da iş yeri sahibini böyle darbetti

Alanya’da bir turistin alışveriş yapmak için girdiği markette önce köpeği tekmelemesi sonra da kendisini uyaran iş yeri sahibini darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

07 Haziran 2019 Cuma 17:15 - Son Güncelleme 07 Haziran 2019 Cuma 17:15

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