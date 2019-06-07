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Türkiye

Türkiye’nin havadaki gözü: Barış Kartalı

Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, kapılarını TRT Haber’e açtı. TRT Haber ekibi, Zeytin Dalı ve Pençe harekatlarında da aktif rol alan "Barış Kartalı" ile göreve çıktı.

07 Haziran 2019 Cuma 10:50 - Son Güncelleme 07 Haziran 2019 Cuma 10:50

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