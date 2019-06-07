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Türkiye

Yamaç paraşütçüsünün şahin ile mücadelesi kamerada

Burdur’da yamaç paraşütü yapan Uğur Sayın'ın, etrafında uçan şahin ile gökyüzündeki mücadelesi kaskındaki kameraya yansıdı.

07 Haziran 2019 Cuma 12:21 - Son Güncelleme 07 Haziran 2019 Cuma 12:21

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