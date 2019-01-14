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14
Ocak 2019
Pazartesi
Dünya

Rus sürücü aracını çekicinin üstünden kaçırdı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir sürücü, çekiciye yüklenen otomobiline binerek kaçtı.

13 Ocak 2019 Pazar 23:16 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 23:18

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