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Rejim saldırılarının hedefindeki İdlib’de bugüne kadar neler yaşandı?

Kanın durmadığı, ateşin sönmediği İdlib’de binlerce sivil yaşamını yitirdi, okullar, hastaneler, stratejik yollar rejim güçleri tarafından yerle bir edildi. Peki bugüne kadar bölgede neler yaşandı?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:16 - Son Güncelleme 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:17

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