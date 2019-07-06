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Dünya

İdlib'de son 24 saatte 14 sivil hayatını kaybetti

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 14 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:42 - Son Güncelleme 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:43

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