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Afrin'de YPG/PKK'nın hücre evine operasyon

Afrin'in Meydani Ekbez köyünde yapılan operasyonda, teröristlere ait çok sayıda mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan elektronik cihazlar ve alıcılar ele geçirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:00 - Son Güncelleme 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:02

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