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Yaşam

Reçel yarışmasını kazanan kadının en büyük hayali inek almak

Sakarya Hendek'te bu kez reçeller yarıştı. Birinci, domates reçeli yapan Elana Baysal oldu. 10 bin liralık ödül alan Baysal, kazandığı parayla en büyük hayali olan ineği alacak.

06 Aralık 2019 Cuma 17:15 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 17:19

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