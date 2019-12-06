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Yaşam

Evleri yanan Afgan çocuk saatlerce gözyaşı döktü

Sivas'ta Afganistan uyruklu bir ailenin yaşadığı ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Okuldan geldiğinde evlerinin yandığını gören küçük Samira, gözyaşlarına hakim olamadı.

06 Aralık 2019 Cuma 16:47 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 16:47

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