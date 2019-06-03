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Türkiye

Ramazan idrak edildi, şimdi yüreklerde bayram sevinci var

Müslümanlar bir yandan on bir ayın sultanına veda etmenin hüznü, diğer taraftan bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:17 - Son Güncelleme 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:17

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