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SOLOTÜRK, Tekirdağ semalarında nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da gösteri yapan akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ü binlerce kişi yağmur altında hayranlıkla izledi.

02 Haziran 2019 Pazar 22:20 - Son Güncelleme 02 Haziran 2019 Pazar 23:18

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