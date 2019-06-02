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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Türkiye

Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Sakarya Hendek'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul çevresinde de hissedildi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

02 Haziran 2019 Pazar 17:52 - Son Güncelleme 02 Haziran 2019 Pazar 17:52

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