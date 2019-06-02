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Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz

İstanbul Havalimanı 10 milyonuncu yolcusunu ağırladı. 10 milyonuncu yolcu öğretmen Esra Yeşilöz, konfetiler ve bando ekibinin şovu ile neye uğradığını şaşırdı.

02 Haziran 2019 Pazar 15:05 - Son Güncelleme 02 Haziran 2019 Pazar 15:05

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