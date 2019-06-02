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Türkiye

Sincan'da hava güvenliği "İHASAVAR" ile sağlanıyor

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin tutulduğu ve kritik davalarının görüldüğü Türkiye'nin en büyük cezaevi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün güvenliği İHASAVAR ile sağlanıyor.

02 Haziran 2019 Pazar 12:27 - Son Güncelleme 02 Haziran 2019 Pazar 12:27

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