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Türkiye

Emniyetin göz bebekleri "özel köpekler"

Eğitimli polis köpekleri, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor, saklanan bir bombayı anında buluyor. Ancak bunun için disiplinli bir eğitimden geçmeleri gerekiyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:45 - Son Güncelleme 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:45

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