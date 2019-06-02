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Dünya

Protestocu ABD'nin 2020 başkanlık adaylarından Harris'in mikrofonunu aldı

ABD'nin 2020 başkanlık adaylarından Kamala Harris'in mikrofonu, konuşma yaptığı sırada sahneye fırlayan bir hayvan hakları aktivisti tarafından alındı.

02 Haziran 2019 Pazar 11:28 - Son Güncelleme 02 Haziran 2019 Pazar 11:28

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