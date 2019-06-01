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Bosna Hersek'te mültecilerin kaldığı binada yangın: 32 yaralı

Bosna Hersek'te göçmenlerin kaldığı bir binada çıkan yangında 32 kişi yaralandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:20 - Son Güncelleme 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:20

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