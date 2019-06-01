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Dünya

ABD'de mutfağa giren timsah paniğe sebep oldu

ABD’de pencereden bir evin mutfağına giren timsah, ev sahibinin panik yaşamasına neden oldu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:07 - Son Güncelleme 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:07

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