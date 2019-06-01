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Dünya

Rusya'da TNT fabrikasında patlama: 19 yaralı

Rusya'da patlayıcı imal edilen bir fabrikada 3 ayrı patlama meydana geldi. Faciada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:23 - Son Güncelleme 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:23

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