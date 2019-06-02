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Dünya

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren Filistinlilere saldırdı.

02 Haziran 2019 Pazar 10:34 - Son Güncelleme 02 Haziran 2019 Pazar 10:34

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