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Polonyalı eylemciler çocuk istismarını protesto için rahip heykelini yıktı
Polonya'nın Gdansk kentinde kilisede çocuk istismarına çözüm bulunamamasını protesto eden eylemciler, şehir meydanındaki bir rahip heykelini yıktı.
22 Şubat 2019 Cuma 10:53 -
Son Güncelleme 22 Şubat 2019 Cuma 10:53
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