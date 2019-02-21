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Avustralya'da antenden sarkan piton kuşu yakaladı

Avustralya'da çatıdaki bir televizyon anteninden sarkan 3 metrelik piton, kuşu kafasından yakalayarak yukarı çekti. Görüntüleri kaydeden ev sahibi, yılanın kuşu yediğini söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:45 - Son Güncelleme 21 Şubat 2019 Perşembe 14:45

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