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Dünya

Avrupa ülkelerinde panik: DEAŞ militanı vatandaşları ne olacak?

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı sona yaklaştı, Avrupa'da panik havası başladı. DEAŞ'ın Avrupalı teröristlerinin evine dönme olasılığı gündemin bir numaralı maddesi oldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:10 - Son Güncelleme 21 Şubat 2019 Perşembe 16:10

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