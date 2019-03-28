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Polonya'da yaşayan 80 yaşındaki DJ Wika kulüpte müzik yapıyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşayan 80 yaşındaki Wirginia Szmyt, torunlarına bakmak yerine, büyük bir kulüpte parti müzikleri yapıyor.

28 Mart 2019 Perşembe 14:04 - Son Güncelleme 28 Mart 2019 Perşembe 14:05

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