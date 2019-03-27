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Dünya

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı

Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı, salı günü güçlü bir şekilde patlayarak lav ve akkor kayaları püskürttü.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:34 - Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 12:34

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