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Dünya

Makedonya'dan TİKA'ya liyakat nişanı

Dünyanın dört bir yanına eğitimden sağlığa, kültürden tarıma her alanda hizmet götüren TİKA, "Makedonya Liyakat Nişanı"na layık görüldü. Nişan, TİKA Başkanı Çam'a takdim edildi.

28 Mart 2019 Perşembe 00:45 - Son Güncelleme 28 Mart 2019 Perşembe 00:47

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