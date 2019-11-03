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Türkiye

Polisten asker kınasında "maganda" uyarısı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları düğün, asker uğurlaması gibi eğlencelerde silah atılmaması için uyardı.

03 Kasım 2019 Pazar 12:59 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 13:00

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